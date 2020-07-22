В ДТП в Самарской области погиб подросток

По данным ведомства, авария произошла утром в среду на 27-м километре дороги "Тольятти-Димитровград" в Ставропольском районе: "ВАЗ-2109" съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП погиб один человек (подросток 2005 года рождения), пострадали пять человек, из них трое подростков (мужчины 2000 года рождения и 2002 года рождения, мальчики 2004 года рождения, 2004 года рождения и 2005 года рождения)", - говорится в сообщении.