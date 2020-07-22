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В ДТП в Самарской области погиб подросток
Один подросток погиб, еще пять человек пострадали в результате опрокидывания легковушки в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:34
самарская область
происшествия
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РИА Новости
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самарская область, происшествия

В ДТП в Самарской области погиб подросток

08:50 22.07.2020 (обновлено: 09:34 22.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Один подросток погиб, еще пять человек пострадали в результате опрокидывания легковушки в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла утром в среду на 27-м километре дороги "Тольятти-Димитровград" в Ставропольском районе: "ВАЗ-2109" съехал в кювет и опрокинулся.
"В результате ДТП погиб один человек (подросток 2005 года рождения), пострадали пять человек, из них трое подростков (мужчины 2000 года рождения и 2002 года рождения, мальчики 2004 года рождения, 2004 года рождения и 2005 года рождения)", - говорится в сообщении.
Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2.
По предварительным данным полиции, за рулем автомобиля, снятого с регистрационного учета, находился погибший подросток. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
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