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В австралийском штате Виктория выявили 484 случая COVID-19 за сутки
Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 484 случая заражения коронавирусом, ещё два человека скончались, сообщает телеканал Nine News со... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
коронавирусы
виктория (австралия)
мельбурн
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353
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, коронавирусы, виктория (австралия), мельбурн, сша, в мире

В австралийском штате Виктория выявили 484 случая COVID-19 за сутки

08:48 22.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 484 случая заражения коронавирусом, ещё два человека скончались, сообщает телеканал Nine News со ссылкой на премьера штата.
Предыдущий рекорд в штате - 317 случаев - был зафиксирован на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что власти штата Виктория в Австралии со среды вводят режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл. При несоблюдении новых правил при выходе из дома жители получат штраф в 200 австралийских долларов (140 долларов США).
Штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонКоронавирусыВиктория (Австралия)МельбурнСШАВ мире
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