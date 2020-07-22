https://ria.ru/20200722/1574691173.html
На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро
Движение на юго-западе Москвы будет частично ограничено до 20 августа из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, сообщает столичный центр РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:45
2020-07-22T08:45
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Движение на юго-западе Москвы
будет частично ограничено до 20 августа из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, сообщает столичный центр организации дорожного движения.
"Станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 20 августа перешли на особый график работы. В районе участка "Саларьево" – "Коммунарка" Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками. Призываем водителей заранее ознакомиться с подробной информацией обо всех ограничениях и учитывать их при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.
Вся информация передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы и размещена на электронных дорожных табло.
"Ситуационный центр ЦОДД
непрерывно следит за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимает меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек", - говорится в сообщении.
Ранее московский метрополитен сообщил, что с 14 июля по 19 августа станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" переходят на особый график работы. В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни - работать до 23.00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.