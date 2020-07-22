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На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро
Движение на юго-западе Москвы будет частично ограничено до 20 августа из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, сообщает столичный центр РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:45
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро

08:45 22.07.2020
1617
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажирка на станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии
Пассажирка на станции метро Коммунарка Сокольнической линии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пассажирка на станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на юго-западе Москвы будет частично ограничено до 20 августа из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, сообщает столичный центр организации дорожного движения.
"Станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 20 августа перешли на особый график работы. В районе участка "Саларьево" – "Коммунарка" Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками. Призываем водителей заранее ознакомиться с подробной информацией обо всех ограничениях и учитывать их при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.
Открытие станции метро Саларьево
14 июля, 15:41
Участок "красной" ветки метро Москвы до 20 августа изменит график работы
Вся информация передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы и размещена на электронных дорожных табло.
"Ситуационный центр ЦОДД непрерывно следит за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимает меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек", - говорится в сообщении.
Ранее московский метрополитен сообщил, что с 14 июля по 19 августа станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" переходят на особый график работы. В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни - работать до 23.00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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