На юго-западе Москвы ограничили движение из-за "красной" ветки метро

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на юго-западе Движение на юго-западе Москвы будет частично ограничено до 20 августа из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, сообщает столичный центр организации дорожного движения.

"Станции метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 20 августа перешли на особый график работы. В районе участка "Саларьево" – "Коммунарка" Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками. Призываем водителей заранее ознакомиться с подробной информацией обо всех ограничениях и учитывать их при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.

Вся информация передана в Яндекс.карты и другие навигационные системы и размещена на электронных дорожных табло.

"Ситуационный центр ЦОДД непрерывно следит за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимает меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек", - говорится в сообщении.