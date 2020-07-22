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ОАК может разработать увеличенную версию самолета SSJ100, сообщили СМИ
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100, пишет... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:42
концерн радиоэлектронные технологии
sukhoi superjet
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
концерн радиоэлектронные технологии, sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , экономика

ОАК может разработать увеличенную версию самолета SSJ100, сообщили СМИ

08:42 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро" . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
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Производитель SSJ100 рассказал, когда самолет может сменить название
По словам собеседников газеты, изучаются различные варианты размерности самолета: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского по заказу ОАК моделирует технические показатели лайнера и его поведение при увеличении вместимости до разного количества кресел.
Старт проекта по разработке увеличенной версии SSJ100 возможен только после того, как ОАК создаст самолет SSJ100 new, отмечают источники газеты. SSJ100 new - это модернизированный лайнер нынешней размерности, состоящий по максимуму из российских компонентов.
Поставки SSJ100 new должны стартовать в 2023 году, сообщает издание. "Это действительно сложный и капиталоемкий проект, по сути, новый самолет, а создать на базе SSJ100 new увеличенную версию, если примем такое решение, будет относительно быстро и дешево", - пишет газета со ссылкой на слова источника, близкого к руководству ОАК.
Ранее, в мае, производитель самолетов SSJ100 - филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" - сообщал РИА Новости, что начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в конце прошлого года в интервью РИА Новости сообщал, что SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. Позднее в пресс-службе КРЭТ также сообщили, что новый SSJ100 получит российскую навигационную систему.
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1610112
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Концерн Радиоэлектронные технологииSukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьЭкономика
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