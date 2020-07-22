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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Индии приблизилось к 1,2 миллиона
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 37,7 тысячи, общее число составляет 1 192 915, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
дели
индия
в мире
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, дели, индия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Индии приблизилось к 1,2 миллиона

08:40 22.07.2020
447
© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 37,7 тысячи, общее число составляет 1 192 915, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 411 133 человек, выздоровели 753 049 человек (28 472 за сутки), умерли 28 732 (648 за сутки).
Во вторник сообщалось о 1 118 043 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 40,4 тысячи), днем ранее - 1 077 618 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 38,9 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 327 031 (8 336 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 180 643 заболевших (4 965 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 125 096 заболевших (1 349 за сутки).
Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек. Согласно последним данным, в Индии выздоровели 62,72% заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраДелиИндияВ мире
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