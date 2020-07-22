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Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:18
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
политика
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Зачем Мишустин отчитывается перед депутатами? Им ваще до фанаря чего там сделали или не сделали. Их задача нужную кнопку нажимать за ЗП в 400к или сколько она там уже
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Мишустин представит отчет о работе Правительства РФ в 2019 году
LIVE: Мишустин представит отчет о работе Правительства РФ в 2019 году
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, политика

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Прямая трансляция

10:01 22.07.2020 (обновлено: 11:18 22.07.2020)
3359
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.
Ранее спикер нижней палаты парламента Владимир Володин рассказал, что в этом году депутаты смогут задать вопросы не только председателю правительства, но и вице-премьерам, а также министрам. Такой формат, по словам Володина, позволит лучше понять, как в правительстве видят те или иные проблемы и планируют их решать.
В ходе подготовки к отчету парламентарии направили премьер-министру около двухсот вопросов, которые по большей части касаются последствий коронавируса — как экономических, так и социальных.
Изначально депутаты хотели заслушать премьер-министра 15 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было решено отложить отчет до 22 июля. В этот день нижняя палата завершит весеннюю сессию.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 01:02
Ежегодные отчеты Правительства перед Государственной Думой
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФПолитика
Популярные комментарии
Зачем Мишустин отчитывается перед депутатами? Им ваще до фанаря чего там сделали или не сделали. Их задача нужную кнопку нажимать за ЗП в 400к или сколько она там уже
22 июля, 10:52
АНАлексей Некрасов
1221002
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