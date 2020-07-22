Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Прямая трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.

Ранее спикер нижней палаты парламента Владимир Володин рассказал, что в этом году депутаты смогут задать вопросы не только председателю правительства, но и вице-премьерам, а также министрам. Такой формат, по словам Володина, позволит лучше понять, как в правительстве видят те или иные проблемы и планируют их решать.

В ходе подготовки к отчету парламентарии направили премьер-министру около двухсот вопросов, которые по большей части касаются последствий коронавируса — как экономических, так и социальных.