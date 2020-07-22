КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Национальная полиция Национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны, сообщила пресс-служба полиции.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Меры осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По данным пресс-службы, правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставили мобильные посты.

Как отмечается, полицейские проверяют документы у подозрительных лиц и проводят поверхностный осмотр, проверяют с целью выявления взрывных устройств те транспортные средства, которые не используются владельцами длительное время, обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.