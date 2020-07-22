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Полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах
Национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны, сообщила пресс-служба полиции. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:36
захват заложников в луцке
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украина
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захват заложников в луцке, виталий кличко, владимир зеленский, одесса, харьков, киев, украина, в мире

Полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах

08:36 22.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Национальная полиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах страны, сообщила пресс-служба полиции.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
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"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Меры осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
По данным пресс-службы, правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставили мобильные посты.
Как отмечается, полицейские проверяют документы у подозрительных лиц и проводят поверхностный осмотр, проверяют с целью выявления взрывных устройств те транспортные средства, которые не используются владельцами длительное время, обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.
Во вторник полицейские проверяли ряд сообщений о минировании в Одессе, Киеве и Харькове. Кроме того, пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская". Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета возле метро в Киеве.
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Захват заложников в ЛуцкеВиталий КличкоВладимир ЗеленскийОдессаХарьковКиевУкраинаВ мире
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