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Врач развеяла мифы об "опасных" родинках
Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью "Аргументам и фактам" развеяла мифы о родинках, которые принято считать опасными для человека. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:02
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, общество

Врач развеяла мифы об "опасных" родинках

08:34 22.07.2020 (обновлено: 13:02 22.07.2020)
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© Fotolia / glisic_albinaДерматолог осматривает родинку пациентки
Дерматолог осматривает родинку пациентки
© Fotolia / glisic_albina
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью "Аргументам и фактам" развеяла мифы о родинках, которые принято считать опасными для человека.
Так, существует расхожее мнение о том, что темные родинки несут в себе наибольшую угрозу. Медик отметила, что это заблуждение, и напомнила о существовании беспигментной формы меланомы.
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Кроме того, неправильно считать, что выпуклые родинки безопаснее плоских. По словам специалиста, развившаяся меланома может возвышаться над поверхностью кожи.
Донецкая также опровергла утверждение о том, что наличие волос на поверхности невусов является гарантией их доброкачественности.

"Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу", — подчеркнула она.

Определить, является ли родинка злокачественной, можно только после визита к врачу и проведения гистологического исследования, заключила врач.
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