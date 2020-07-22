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Врач развеяла мифы об "опасных" родинках
Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью "Аргументам и фактам" развеяла мифы о родинках, которые принято считать опасными для человека. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:34
2020-07-22T13:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью "Аргументам и фактам
" развеяла мифы о родинках, которые принято считать опасными для человека.
Так, существует расхожее мнение о том, что темные родинки несут в себе наибольшую угрозу. Медик отметила, что это заблуждение, и напомнила о существовании беспигментной формы меланомы.
Кроме того, неправильно считать, что выпуклые родинки безопаснее плоских. По словам специалиста, развившаяся меланома может возвышаться над поверхностью кожи.
Донецкая также опровергла утверждение о том, что наличие волос на поверхности невусов является гарантией их доброкачественности.
"Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу", — подчеркнула она.
Определить, является ли родинка злокачественной, можно только после визита к врачу и проведения гистологического исследования, заключила врач.