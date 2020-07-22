Голикова поручила проработать обслуживание пожилых и инвалидов на дому

"Минтруду России проработать меры по организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов в период после окончания пандемии и проинформировать совет до 30 июля", - говорится в документе.

Минтруду поручено проинформировать совет о результатах работы по подготовке предложения для совершенствования квотирования рабочих мест для инвалидов. Минздраву и Минтруду – разработать документы, по которым на период повышенной готовности из-за COVID-19 на властей регионов возлагается ответственность за организацию в учреждениях соцосблуживания противоэпидемических мероприятий, включая лечение их постояльцев от коронавируса.