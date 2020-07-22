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Голикова поручила проработать обслуживание пожилых и инвалидов на дому
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду проработать меры по организации обслуживания пожилых и инвалидов на дому после пандемии, следует из протокола РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:33
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
татьяна голикова
общество
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353
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), татьяна голикова, общество

Голикова поручила проработать обслуживание пожилых и инвалидов на дому

08:33 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду проработать меры по организации обслуживания пожилых и инвалидов на дому после пандемии, следует из протокола внеочередного заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минтруду России проработать меры по организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов в период после окончания пандемии и проинформировать совет до 30 июля", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
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Минстрою, Минздраву и Минтруду поручено рассмотреть вопрос о подготовке совместных рекомендаций для регионов по проектированию новых стационарных учреждений так, чтобы в условиях пандемии можно было изолировать не менее трети проживающих.
Минтруду поручено проинформировать совет о результатах работы по подготовке предложения для совершенствования квотирования рабочих мест для инвалидов. Минздраву и Минтруду – разработать документы, по которым на период повышенной готовности из-за COVID-19 на властей регионов возлагается ответственность за организацию в учреждениях соцосблуживания противоэпидемических мероприятий, включая лечение их постояльцев от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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