Голикова поручила проработать обслуживание пожилых и инвалидов на дому

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду проработать меры по организации обслуживания пожилых и инвалидов на дому после пандемии, следует из протокола внеочередного заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минтруду России проработать меры по организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов в период после окончания пандемии и проинформировать совет до 30 июля", - говорится в документе.
Минстрою, Минздраву и Минтруду поручено рассмотреть вопрос о подготовке совместных рекомендаций для регионов по проектированию новых стационарных учреждений так, чтобы в условиях пандемии можно было изолировать не менее трети проживающих.
Минтруду поручено проинформировать совет о результатах работы по подготовке предложения для совершенствования квотирования рабочих мест для инвалидов. Минздраву и Минтруду – разработать документы, по которым на период повышенной готовности из-за COVID-19 на властей регионов возлагается ответственность за организацию в учреждениях соцосблуживания противоэпидемических мероприятий, включая лечение их постояльцев от коронавируса.
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