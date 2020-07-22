https://ria.ru/20200722/1574690694.html
Задавивший журналиста в Новосибирске водитель получил 6,5 года колонии
Калининский районный суд Новосибирска приговорил к 6,5 года колонии 27-летнего местного жителя, который насмерть сбил тележурналиста Антона Лучанского. Об этом... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:31
2020-07-22T11:00
новосибирск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости.
Калининский районный суд Новосибирска
приговорил к 6,5 года колонии 27-летнего местного жителя, который насмерть сбил тележурналиста Антона Лучанского. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области
.
По данным областного главка МВД, вечером 30 марта в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоявшего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист ВГТРК "Вести Новосибирск" Антон Лучанский, он погиб на месте.
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. На своем Mercedes он ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час.
"В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, мужчина не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд. Он признал свою вину в преступлении, принес извинения семье погибшего, принял меры к заглаживанию причиненного вреда", — сообщили в прокуратуре.
В суде государственный обвинитель просил назначить мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей. Суд же принял решение о сроке в 6,5 года и взыскании компенсации в размере миллиона.
Приговор пока не вступил в силу. Осужденный отбудет наказание в колонии общего режима.