Задавивший журналиста в Новосибирске водитель получил 6,5 года колонии

Место ДТП в Калининском районе Новосибирска, где 31 марта на остановке был сбит мужчина

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области Место ДТП в Калининском районе Новосибирска, где 31 марта на остановке был сбит мужчина

НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Калининский районный суд Калининский районный суд Новосибирска приговорил к 6,5 года колонии 27-летнего местного жителя, который насмерть сбил тележурналиста Антона Лучанского. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области

По данным областного главка МВД, вечером 30 марта в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоявшего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист ВГТРК "Вести Новосибирск" Антон Лучанский, он погиб на месте.

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. На своем Mercedes он ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час.

"В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, мужчина не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд. Он признал свою вину в преступлении, принес извинения семье погибшего, принял меры к заглаживанию причиненного вреда", — сообщили в прокуратуре.

В суде государственный обвинитель просил назначить мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также взыскать с него компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей. Суд же принял решение о сроке в 6,5 года и взыскании компенсации в размере миллиона.