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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 581 и достигло 18 171, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:27
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коронавирус covid-19
узбекистан
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом

08:27 22.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 581 и достигло 18 171, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 17 590, скончались 92 пациента, 9463 выздоровели.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
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"По состоянию на 22 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 18 171", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 96 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9521. Во вторник из больниц были выписаны 58 человек, в понедельник – 184, в воскресенье – 152. Сейчас на лечении находятся 8554 пациента с COVID-19, в том числе 101 - в тяжелом состоянии, 32 - в критическом.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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