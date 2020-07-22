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Японские ученые объяснили появление кратеров на Луне
Ученые отделения физических исследований Осакского университета пришли к выводу, что многие из знаменитых кратеров на поверхности Луны возникли приблизительно в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:26
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луна, космос - риа наука

Японские ученые объяснили появление кратеров на Луне

08:26 22.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна, наблюдаемая из города Адлер
Луна, наблюдаемая из города Адлер
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТОКИО, 22 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Ученые отделения физических исследований Осакского университета пришли к выводу, что многие из знаменитых кратеров на поверхности Луны возникли приблизительно в одно и то же время 800 миллионов лет назад в результате "астероидного душа".
"Группа ученых <…> под руководством профессора Кэнтаро Тэрады на основании данных камеры, полученных (японским) лунным спутником "Кагуя", выяснила, что космические тела размером до десяти километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны. Исходя из расчетов возраста, размера лунных кратеров, сравнения столкновений астероидов с Луной и Землей, стало очевидным, что 800 миллионов лет назад разбился астероид размером более 100 километров и небесные тела общей массой по крайней мере 40 триллионов тонн прилетели на Луну и Землю. Это (общая масса – ред.) в 30-60 раз больше, чем при падение небесного тела, вызвавшего исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад", - сообщили ученые на сайте университета.
Более того, им удалось установить и предполагаемого "виновника" катастрофы. "Исходя из возраста современных групп астероидов и элементов орбит, велика вероятность, что причиной стал душ из астероидов, образовавшихся из осколков астероида С класса Эвлалии", - говорится в сообщении.
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