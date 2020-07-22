https://ria.ru/20200722/1574690586.html
Японские ученые объяснили появление кратеров на Луне
Ученые отделения физических исследований Осакского университета пришли к выводу, что многие из знаменитых кратеров на поверхности Луны возникли приблизительно в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:26
2020-07-22T08:26
луна
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_0:108:2068:1271_1400x0_80_0_0_7c199610462a671708f8fa05d8c00f1e.jpg
https://ria.ru/20200703/1573822664.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_0:108:2068:1271_1400x0_80_0_0_7c199610462a671708f8fa05d8c00f1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_115:0:1954:1379_1400x0_80_0_0_b2054a4aa6b8c609862d1687243105f8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_345:0:1724:1379_1400x0_80_0_0_4f4116a58f65a83f785b56910a985e6f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, космос - риа наука
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Ученые отделения физических исследований Осакского университета пришли к выводу, что многие из знаменитых кратеров на поверхности Луны возникли приблизительно в одно и то же время 800 миллионов лет назад в результате "астероидного душа".
"Группа ученых <…> под руководством профессора Кэнтаро Тэрады на основании данных камеры, полученных (японским) лунным спутником "Кагуя", выяснила, что космические тела размером до десяти километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны. Исходя из расчетов возраста, размера лунных кратеров, сравнения столкновений астероидов с Луной и Землей, стало очевидным, что 800 миллионов лет назад разбился астероид размером более 100 километров и небесные тела общей массой по крайней мере 40 триллионов тонн прилетели на Луну и Землю. Это (общая масса – ред.) в 30-60 раз больше, чем при падение небесного тела, вызвавшего исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад", - сообщили ученые на сайте университета.
Более того, им удалось установить и предполагаемого "виновника" катастрофы. "Исходя из возраста современных групп астероидов и элементов орбит, велика вероятность, что причиной стал душ из астероидов, образовавшихся из осколков астероида С класса Эвлалии", - говорится в сообщении.