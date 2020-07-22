Японские ученые объяснили появление кратеров на Луне

ТОКИО, 22 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Ученые отделения физических исследований Осакского университета пришли к выводу, что многие из знаменитых кратеров на поверхности Луны возникли приблизительно в одно и то же время 800 миллионов лет назад в результате "астероидного душа".

"Группа ученых <…> под руководством профессора Кэнтаро Тэрады на основании данных камеры, полученных (японским) лунным спутником "Кагуя", выяснила, что космические тела размером до десяти километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны. Исходя из расчетов возраста, размера лунных кратеров, сравнения столкновений астероидов с Луной и Землей, стало очевидным, что 800 миллионов лет назад разбился астероид размером более 100 километров и небесные тела общей массой по крайней мере 40 триллионов тонн прилетели на Луну и Землю. Это (общая масса – ред.) в 30-60 раз больше, чем при падение небесного тела, вызвавшего исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад", - сообщили ученые на сайте университета.