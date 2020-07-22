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В свердловских Нижних Сергах восстановили электроснабжение
Электроснабжение в городе Нижние Серги Свердловской области, где после паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, восстановлено, сообщает в среду... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В свердловских Нижних Сергах восстановили электроснабжение

08:21 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкВ городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
© РИА Новости / Алексей Колчин
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В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Электроснабжение в городе Нижние Серги Свердловской области, где после паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, восстановлено, сообщает в среду региональный главк МЧС.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек.
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"Электроснабжение в городе Нижние Серги восстановлено. Продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора… Вывезено 106 самосвалов, общим объемом 1555 кубических метров мусора", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к утру среды откачена вода из подвалов 14 частных жилых домов, 10 придомовых территорий, общий объем откаченной воды - 1300 кубических метров, спасатели продолжают работу. Сотрудниками администрации Нижнесергинского района организована адресная помощь населению по доставке бутилированной воды и продуктовых наборов. Для оказания психологической помощи жителям в зоне ЧС работают психологи МЧС. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 436 человек и 68 единиц техники.
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
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Город в Свердловской области чуть не смыло водойПаводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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