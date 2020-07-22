В свердловских Нижних Сергах восстановили электроснабжение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Электроснабжение в городе Нижние Серги Электроснабжение в городе Нижние Серги Свердловской области , где после паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, восстановлено, сообщает в среду региональный главк МЧС

Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения оставались более 6,2 тысячи человек.

"Электроснабжение в городе Нижние Серги восстановлено. Продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора… Вывезено 106 самосвалов, общим объемом 1555 кубических метров мусора", - говорится в сообщении.