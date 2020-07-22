Голикова поручила ускорить возобновление плановой помощи

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву ускорить внесение в правительство проекта о возобновлении плановой помощи, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно документу, Минздраву поручено ускорить внесение в правительство проекта, предусматривающего возобновление оказания плановой медпомощи пациентам с заболеваниями некоронавирусной этиологии. Министерство также внесет изменения в приказ о временном порядке работы медорганизаций из-за COVID-19, чтобы возобновить проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.

Минздраву, Минтруду и Роспотребнадзору поручено рекомендовать региональным властям обеспечить режим благоприятствования деятельности социально ориентированных НКО, поощрять деятельность организаций соцобслуживания для решения проблемы дефицита лекарств, тестов и СИЗов.

Минздраву также поручено оценить необходимость разработки рекомендаций по порядку привлечения к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения и распространения COVID-19 интернов, ординаторов и получающих высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование.

Согласно документу, Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Роспотребнадзор направят в субъекты рекомендации по оснащению организаций соцобслуживания, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для работы в период пандемии, соблюдению режима дня, в том числе ежедневным прогулкам, маршрутизации заболевших.

Рекомендации также должны затронуть обеспечение организаций, в которых лечат заболевших COVID-19, необходимыми лекарствами с доказанной эффективностью.