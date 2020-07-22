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Голикова поручила ускорить возобновление плановой помощи
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву ускорить внесение в правительство проекта о возобновлении плановой помощи, следует из протокола... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:20
коронавирус в россии
здоровье - общество
татьяна голикова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Голикова поручила ускорить возобновление плановой помощи

08:20 22.07.2020
613
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву ускорить внесение в правительство проекта о возобновлении плановой помощи, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно документу, Минздраву поручено ускорить внесение в правительство проекта, предусматривающего возобновление оказания плановой медпомощи пациентам с заболеваниями некоронавирусной этиологии. Министерство также внесет изменения в приказ о временном порядке работы медорганизаций из-за COVID-19, чтобы возобновить проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.
Минздраву, Минтруду и Роспотребнадзору поручено рекомендовать региональным властям обеспечить режим благоприятствования деятельности социально ориентированных НКО, поощрять деятельность организаций соцобслуживания для решения проблемы дефицита лекарств, тестов и СИЗов.
Минздраву также поручено оценить необходимость разработки рекомендаций по порядку привлечения к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения и распространения COVID-19 интернов, ординаторов и получающих высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование.
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Согласно документу, Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Роспотребнадзор направят в субъекты рекомендации по оснащению организаций соцобслуживания, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для работы в период пандемии, соблюдению режима дня, в том числе ежедневным прогулкам, маршрутизации заболевших.
Рекомендации также должны затронуть обеспечение организаций, в которых лечат заболевших COVID-19, необходимыми лекарствами с доказанной эффективностью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
202012
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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