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Голикова поручила дать рекомендации о выплатах сотрудникам детдомов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения рекомендовать регионам установить стимулирующие выплаты для сотрудников детских домов, следует из... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:19
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Голикова поручила дать рекомендации о выплатах сотрудникам детдомов

08:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения рекомендовать регионам установить стимулирующие выплаты для сотрудников детских домов, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно документу, Минпросвещения актуализирует рекомендации для органов опеки и детских домов по обеспечению устройства детей в семьи на воспитание при введении мер из-за коронавируса.
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"Минпросвещения России разработать и направить в субъекты Российской Федерации рекомендации об установлении стимулирующих выплат работникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования", – говорится в документе.
Минфину, Минэкономразвития, Минпросвещения и Минтруду поручено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных трансфертов на такие выплаты.
Регионы также должны доложить в Минпросвещения о возможном изменении расчета премии и надбавки для сотрудников таких организаций, работающих в режиме непрерывного пребывания с детьми, исходя из средней зарплаты за последние 3 месяца.
Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития должны представить предложения о целесообразности создания консультативной электронной платформы, чтобы обеспечить профессиональную поддержку волонтерам, педагогам и специалистам социальной сферы, которые помогают семьям с детьми с дистанционным обучением во время карантина.
Министерствам и Рособрнадзору также поручено обсудить целесообразность проведения Всероссийского мониторинга проблем социально уязвимых категорий детей во время дистанционного обучения, а также создание ресурсного центра для специалистов, которые оказывают дистанционную психологическую поддержку несовершеннолетних и их родителей во время такого обучения.
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РоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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