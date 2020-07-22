Голикова поручила дать рекомендации о выплатах сотрудникам детдомов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения рекомендовать регионам установить стимулирующие выплаты для сотрудников детских домов, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно документу, Минпросвещения актуализирует рекомендации для органов опеки и детских домов по обеспечению устройства детей в семьи на воспитание при введении мер из-за коронавируса.

"Минпросвещения России разработать и направить в субъекты Российской Федерации рекомендации об установлении стимулирующих выплат работникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования", – говорится в документе.

Минфину, Минэкономразвития, Минпросвещения и Минтруду поручено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных трансфертов на такие выплаты.

Регионы также должны доложить в Минпросвещения о возможном изменении расчета премии и надбавки для сотрудников таких организаций, работающих в режиме непрерывного пребывания с детьми, исходя из средней зарплаты за последние 3 месяца.

Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития должны представить предложения о целесообразности создания консультативной электронной платформы, чтобы обеспечить профессиональную поддержку волонтерам, педагогам и специалистам социальной сферы, которые помогают семьям с детьми с дистанционным обучением во время карантина.