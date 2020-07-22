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Ереван заявил о семи нарушениях перемирия Баку за ночь
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе семь раз,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:17
азербайджан
армения
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азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о семи нарушениях перемирия Баку за ночь

08:17 22.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе семь раз, произведя 20 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 21 на 22 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия семь раз, произведя по армянским позициям 20 выстрелов", - написала Степанян в Facebook.
В частности, по ее словам, обстрелу подверглись боевые опорные пункты армянской армии у сел Зил, Айгепар, Чапни, Паруйр Севак, Ерасх, Зангакатун
"После неудачного нападения 21 июля подразделения специального назначения азербайджанских ВС на опорный пункт "Бесстрашный", дислоцированный на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, ведется дополнительная разведка", - отметила Степанян.
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21 июля, 17:03
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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