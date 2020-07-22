В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае , такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко , сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае. В соответствии с поправками в регионе продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Жителям края указанной возрастной категории предписано соблюдать домашний режим в период с 26 июля по 22 августа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работающим пенсионерам на период карантина выдадут электронные листки нетрудоспособности. Сотрудникам, переведенным на дистанционный режим работы или находящимся в указанный период в отпуске, больничный оформлять не нужно.

"Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека: получения медицинской помощи, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Вынужденным выходом из дома не являются, например, прогулки и перемещение к месту работы", - напоминают в правительстве.

Ранее сообщалось, что в июле в регионе начался резкий рост заболевших коронавирусом. В связи с этим был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В понедельник в региональном управлении роспотребнадзора отметили, что Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом. По данным на вторник, 21 июля, за сутки в регионе выявили 185 инфицированных, общее число заболевших составляет 7758 человека, 112 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 33 - на аппаратах ИВЛ.