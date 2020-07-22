Голикова поручила проверить информацию о перебоях с "ритонавиром"

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору проверить информацию о перебоях в обеспечении людей с ВИЧ антриретровирусным препаратом "ритонавир" в пяти регионах, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздраву России совместно с Росздравнадзором обеспечить проверку информации о наличии перебоев в обеспечении пациентов, инфицированных ВИЧ, антиретровирусным препаратом "ритонавир" в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае", - говорится в документе.

При подтверждении информации следует обеспечить пациентов препаратом в полном объеме. Министерству и регионам также поручено разработать рекомендации по выявлению детей, нуждающихся в паллиативной помощи и содействии в прохождении комиссии для признания нуждающимися в такой помощи во время пандемии дистанционно или через выездную службу.

Минздраву и регионам также поручено обеспечить доступ одного из членов семьи или другого законного представителя к детям, нуждающимся в паллиативной помощи в стационаре, в том числе в реанимацию во время карантина при наличии отрицательных анализов на COVID-19. Детей-инвалидов с паллиативным статусом члены семьи могут сопровождать даже при заболевании COVID-19.