https://ria.ru/20200722/1574690093.html
Голикова поручила проверить информацию о перебоях с "ритонавиром"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору проверить информацию о перебоях в обеспечении людей с ВИЧ антриретровирусным препаратом... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T08:10
2020-07-22T08:10
коронавирус в россии
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
поручила Минздраву и Росздравнадзору
проверить информацию о перебоях в обеспечении людей с ВИЧ антриретровирусным препаратом "ритонавир" в пяти регионах, следует из протокола внеочередного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России совместно с Росздравнадзором обеспечить проверку информации о наличии перебоев в обеспечении пациентов, инфицированных ВИЧ, антиретровирусным препаратом "ритонавир" в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае", - говорится в документе.
При подтверждении информации следует обеспечить пациентов препаратом в полном объеме. Министерству и регионам также поручено разработать рекомендации по выявлению детей, нуждающихся в паллиативной помощи и содействии в прохождении комиссии для признания нуждающимися в такой помощи во время пандемии дистанционно или через выездную службу.
Минздраву и регионам также поручено обеспечить доступ одного из членов семьи или другого законного представителя к детям, нуждающимся в паллиативной помощи в стационаре, в том числе в реанимацию во время карантина при наличии отрицательных анализов на COVID-19. Детей-инвалидов с паллиативным статусом члены семьи могут сопровождать даже при заболевании COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.