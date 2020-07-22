В Москве в августе пройдут отборочные соревнования на WorldSkills Russia

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отборочные соревнования для участия в финале WorldSkills Russia 2020 пройдут в августе в Москве по 27 компетенциям в дистанционно-очном формате, сообщается на сайте мэра столицы в среду.
Соревнования пройдут на площадках колледжей и специализированных центров. Их участниками смогут стать молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
"Москву на отборочных соревнованиях с 1 по 20 августа представят 30 конкурсантов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Москвичи будут соревноваться за право участия в национальном финале по 18 компетенциям, таким как "Веб-дизайн и разработка", "Ветеринария", "Геодезия", "Дошкольное воспитание", "Изготовление прототипов", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Технологии моды", "Туризм", "Управление локомотивом", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Электромонтаж" и "Электроника", - цитирует сайт пресс-службу столичного комплекса социального развития.
Отмечается, что выступления будут оценивать с помощью онлайн-технологий. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в центры управления соревнованиями.
Согласно сообщению, победители отборочных соревнований примут участие в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате.
"Отборочные соревнования — важное событие для всех регионов, участвующих в движении WorldSkills. По их итогам формируется состав участников финала национального чемпионата. Наша сборная готова представить столицу в 25 компетенциях, семь из которых — юниорские. Для выступления ребят команды московских колледжей подготовили конкурсные площадки, соответствующие всем техническим требованиям и дистанционному формату соревнований", - приводятся на сайте слова начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергея Куколева.
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