В Москве в августе пройдут отборочные соревнования на WorldSkills Russia

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отборочные соревнования для участия в финале WorldSkills Russia 2020 пройдут в августе в Отборочные соревнования для участия в финале WorldSkills Russia 2020 пройдут в августе в Москве по 27 компетенциям в дистанционно-очном формате, сообщается на сайте мэра столицы в среду.

Соревнования пройдут на площадках колледжей и специализированных центров. Их участниками смогут стать молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

"Москву на отборочных соревнованиях с 1 по 20 августа представят 30 конкурсантов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Москвичи будут соревноваться за право участия в национальном финале по 18 компетенциям, таким как "Веб-дизайн и разработка", "Ветеринария", "Геодезия", "Дошкольное воспитание", "Изготовление прототипов", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Технологии моды", "Туризм", "Управление локомотивом", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Электромонтаж" и "Электроника", - цитирует сайт пресс-службу столичного комплекса социального развития.

Отмечается, что выступления будут оценивать с помощью онлайн-технологий. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в центры управления соревнованиями.

Согласно сообщению, победители отборочных соревнований примут участие в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате.