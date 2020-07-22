В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский

"Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию", — уточнил он.

В свою очередь, индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. В частности, высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.

"Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа", — сказал Сердюков.

Ранее управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН планируется начать в 2020 году. До этого Богинский заявлял, что Минобороны получит первую партию в 2020-2021 годах.

Технические особенности

На Ми-8АМТШ-ВН установили обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Кроме того, его оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.

Машина оборудована цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.