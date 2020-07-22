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В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех")... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T09:20
леонид белых
андрей богинский
вертолеты россии
анатолий сердюков
безопасность
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Ясно. Старый добрый советский Ми-8.
139
"Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра" - не стыдно?Кто тут очковтирательством занимается,проектировщики или журналисты?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
леонид белых, андрей богинский, вертолеты россии, анатолий сердюков, безопасность

В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

08:04 22.07.2020 (обновлено: 09:20 22.07.2020)
41209
© Фото : пресс-служба холдинга "Вертолеты России"Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
© Фото : пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
"Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию", — уточнил он.
В свою очередь, индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. В частности, высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.
"Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа", — сказал Сердюков.
Ранее управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН планируется начать в 2020 году. До этого Богинский заявлял, что Минобороны получит первую партию в 2020-2021 годах.
Управляющий директор АО Улан-Удэнский авиационный завод Леонид Белых
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Технические особенности

На Ми-8АМТШ-ВН установили обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Кроме того, его оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.
Машина оборудована цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.
Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
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Леонид БелыхАндрей БогинскийВертолеты РоссииАнатолий СердюковБезопасность
Популярные комментарии
Ясно. Старый добрый советский Ми-8.
22 июля, 08:19
ВПВацлав Петров
76310257
"Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра" - не стыдно?Кто тут очковтирательством занимается,проектировщики или журналисты?
22 июля, 08:15
Алексей Роденко
62540257
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