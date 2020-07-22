https://ria.ru/20200722/1574689573.html
Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные
Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:59
2020-07-22T07:59
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574689156.html
Алексей Борисович
Дегтярев нормальный мужик, кстати. Дай Бог, чтобы был и дальше такой и доказывал делами, что не зря кушает на деньги своих граждан.
41
Ален Karr
Дегтярев молодец, практически второе лицо в партии, волевой мужик. Его митингами не испугать. Вперед, Дегтярев, успехов! А бузотёров - к ногтю. Хватит мутить.
39
4
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_0:47:922:566_1400x0_80_0_0_51e4bbf03a2432267cb30c6e83e0fdef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край, происшествия