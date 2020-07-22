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Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные
Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:59
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574689156.html
Дегтярев нормальный мужик, кстати. Дай Бог, чтобы был и дальше такой и доказывал делами, что не зря кушает на деньги своих граждан.
41
Дегтярев молодец, практически второе лицо в партии, волевой мужик. Его митингами не испугать. Вперед, Дегтярев, успехов! А бузотёров - к ногтю. Хватит мутить.
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4
хабаровск
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, хабаровский край, происшествия

Дегтярев пошутил, что хабаровские голуби весьма упитанные

07:59 22.07.2020
2032
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Хабаровские голуби, обитающие на площади Ленина, самые жирные и счастливые в России, пошутил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергей Фургала. Их участники собираются на площади под предлогом кормления голубей.
"Их кормят каждый день хлебом, семечками. Хабаровские голуби самые жирные и счастливые голуби во всей России", - сказал Дегтярев во время прогулки в первое утро в новой должности. Видео прогулки он выложил на своей странице в Instagram.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Дегтярев нормальный мужик, кстати. Дай Бог, чтобы был и дальше такой и доказывал делами, что не зря кушает на деньги своих граждан.
22 июля, 08:47
Алексей Борисович
24310310
Дегтярев молодец, практически второе лицо в партии, волевой мужик. Его митингами не испугать. Вперед, Дегтярев, успехов! А бузотёров - к ногтю. Хватит мутить.
22 июля, 19:01
Ален Karr
2863002
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