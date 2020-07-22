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На Алтае за сутки выявили 20 случаев коронавируса
В Республике Алтай за сутки выявлено 20 случаев коронавируса, всего 1351, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:52
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, происшествия

На Алтае за сутки выявили 20 случаев коронавируса

07:52 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Республике Алтай за сутки выявлено 20 случаев коронавируса, всего 1351, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у трёх жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Кош-Агачского района и у жительниц Чемальского и Улаганского районов… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1351 случай заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выздоровели 50 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Усть-Канского, Усть-Коксинского и Чемальского районов. По данным на утро 22 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 862 человека. Летальных случаев за сутки не фиксировали.
"Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19", - напоминают в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 49 676 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 553 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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