На Алтае за сутки выявили 20 случаев коронавируса

БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Республике Алтай за сутки выявлено 20 случаев коронавируса, всего 1351, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у трёх жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Кош-Агачского района и у жительниц Чемальского и Улаганского районов… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1351 случай заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выздоровели 50 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Усть-Канского, Усть-Коксинского и Чемальского районов. По данным на утро 22 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 862 человека. Летальных случаев за сутки не фиксировали.
"Ранее в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев у пациентов с COVID-19", - напоминают в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 49 676 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 553 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.