На Алтае за сутки выявили 20 случаев коронавируса

"За прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у трёх жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Кош-Агачского района и у жительниц Чемальского и Улаганского районов… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1351 случай заболевания", - говорится в сообщении.