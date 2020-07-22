В Киргизии за сутки выявили 1108 случаев COVID-19

БИШКЕК, 22 июл - РИА Новости. Число случаев Число случаев COVID-19 Киргизии увеличилось на 1108 за сутки, умерли 44 человека, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 22 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1108 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 324 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека. Выздоровели 984 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 50 - медработники. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2478 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 29 359. Умерли 1123 человека.