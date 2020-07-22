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В Киргизии за сутки выявили 1108 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1108 за сутки, умерли 44 человека, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:50
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 1108 случаев COVID-19

07:50 22.07.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек
БИШКЕК, 22 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1108 за сутки, умерли 44 человека, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 22 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1108 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 324 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека. Выздоровели 984 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 50 - медработники. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2478 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 29 359. Умерли 1123 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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