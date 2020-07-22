В Новосибирской области за сутки выявили 113 случаев COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Сто тринадцать случаев Сто тринадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровел 91 человек, скончались еще четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба, на утро 22 июля в регионе выявлен 8401 случай COVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 504 ребенка. 6390 пациентов выздоровели (+91 за сутки)", - говорится в сообщении.

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе умерли 179 человек с COVID.

"В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.

Госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2014. В больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 283714 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 662 жителя региона, почти 30 тысяч человек сняты с наблюдения.