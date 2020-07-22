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В Новосибирской области за сутки выявили 113 случаев COVID-19
Сто тринадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 91 человек, скончались еще четверо, сообщает в среду... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 113 случаев COVID-19

07:49 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Сто тринадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 91 человек, скончались еще четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 22 июля в регионе выявлен 8401 случай COVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 504 ребенка. 6390 пациентов выздоровели (+91 за сутки)", - говорится в сообщении.
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе умерли 179 человек с COVID.
"В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2014. В больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 283714 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 662 жителя региона, почти 30 тысяч человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новосибирская областьПроисшествия
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