https://ria.ru/20200722/1574689381.html
В Новосибирской области за сутки выявили 113 случаев COVID-19
Сто тринадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 91 человек, скончались еще четверо, сообщает в среду... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:49
2020-07-22T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирская область
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости.
Сто тринадцать случаев коронавируса
выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выздоровел 91 человек, скончались еще четверо, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 22 июля в регионе выявлен 8401 случай COVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 504 ребенка. 6390 пациентов выздоровели (+91 за сутки)", - говорится в сообщении.
Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе умерли 179 человек с COVID.
"В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ – 15 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2014. В больницы районов области госпитализированы 849 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 283714 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 662 жителя региона, почти 30 тысяч человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.