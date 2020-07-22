Дегтярев: энергию митингующих в Хабаровске нужно тратить на волонтерство

"От того, что покричали под окнами губернатора, накормили всех голубей, жизнь не улучшится, а вот помочь ветеранам, бабушке собрать урожай на даче, помочь спортивной команде, вот куда энергию будем тратить", - сказал он во время прогулки в первое утро в новой должности. Видео прогулки он выложил на своей странице в Instagram.