Дегтярев: энергию митингующих в Хабаровске нужно тратить на волонтерство

ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Энергию митингующих в Хабаровске нужно направить на волонтерство – помощь ветеранам, старикам, спортивным командам, заявил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергей Фургала. Их участники собираются на площади под предлогом кормления голубей.
"От того, что покричали под окнами губернатора, накормили всех голубей, жизнь не улучшится, а вот помочь ветеранам, бабушке собрать урожай на даче, помочь спортивной команде, вот куда энергию будем тратить", - сказал он во время прогулки в первое утро в новой должности. Видео прогулки он выложил на своей странице в Instagram.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.