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Дегтярев: энергию митингующих в Хабаровске нужно тратить на волонтерство
Энергию митингующих в Хабаровске нужно направить на волонтерство – помощь ветеранам, старикам, спортивным командам, заявил в среду врио главы Хабаровского края... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:47
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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Иди поработай, хоть 1 день.
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И где он волонтер
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6
хабаровск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев: энергию митингующих в Хабаровске нужно тратить на волонтерство

07:47 22.07.2020
3199
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Энергию митингующих в Хабаровске нужно направить на волонтерство – помощь ветеранам, старикам, спортивным командам, заявил в среду врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергей Фургала. Их участники собираются на площади под предлогом кормления голубей.

"От того, что покричали под окнами губернатора, накормили всех голубей, жизнь не улучшится, а вот помочь ветеранам, бабушке собрать урожай на даче, помочь спортивной команде, вот куда энергию будем тратить", - сказал он во время прогулки в первое утро в новой должности. Видео прогулки он выложил на своей странице в Instagram.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Иди поработай, хоть 1 день.
22 июля, 07:49
ЛКЛысый Кучерявый
1700018
И где он волонтер
22 июля, 07:49
Фикалис Альбертович
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