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На Лесбосе автомобиль въехал в группу демонстрантов
Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос, ранены шесть человек, сообщает местный сайт Lesvosnews.net. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:45
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РИА Новости
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353
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лесбос, в мире

На Лесбосе автомобиль въехал в группу демонстрантов

07:45 22.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники греческой полиции
Сотрудники греческой полиции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники греческой полиции. Архивное фото
АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос, ранены шесть человек, сообщает местный сайт Lesvosnews.net.
Водитель - пожилой мужчина, который не справился с управлением, говорится в сообщении.
ЧП произошло поздно вечером во вторник на дороге возле здания энергокорпорации, недалеко от порта Митилини. Группа местных жителей собралась на акцию протеста по призыву в соцсетях после пожара на острове. Они требовали организовать патрулирование, утверждая, что поджоги устраивают мигранты.
Водитель легкого автомобиля не справился с управлением и врезался в мотоцикл, стоявший на дороге, и находившихся рядом людей. Среди шести пострадавших двое в серьёзном состоянии, говорится в сообщении.
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