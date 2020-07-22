https://ria.ru/20200722/1574689283.html
На Лесбосе автомобиль въехал в группу демонстрантов
Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос, ранены шесть человек, сообщает местный сайт Lesvosnews.net. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:45
2020-07-22T07:45
лесбос
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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лесбос, в мире
АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости.
Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос
, ранены шесть человек, сообщает местный сайт Lesvosnews.net
.
Водитель - пожилой мужчина, который не справился с управлением, говорится в сообщении.
ЧП произошло поздно вечером во вторник на дороге возле здания энергокорпорации, недалеко от порта Митилини. Группа местных жителей собралась на акцию протеста по призыву в соцсетях после пожара на острове. Они требовали организовать патрулирование, утверждая, что поджоги устраивают мигранты.
Водитель легкого автомобиля не справился с управлением и врезался в мотоцикл, стоявший на дороге, и находившихся рядом людей. Среди шести пострадавших двое в серьёзном состоянии, говорится в сообщении.