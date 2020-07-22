На Лесбосе автомобиль въехал в группу демонстрантов

АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос , ранены шесть человек, сообщает местный сайт Lesvosnews.net

Водитель - пожилой мужчина, который не справился с управлением, говорится в сообщении.

ЧП произошло поздно вечером во вторник на дороге возле здания энергокорпорации, недалеко от порта Митилини. Группа местных жителей собралась на акцию протеста по призыву в соцсетях после пожара на острове. Они требовали организовать патрулирование, утверждая, что поджоги устраивают мигранты.