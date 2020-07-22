Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" <...> Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр <...>. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", — сказал Дегтярев.