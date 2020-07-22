Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574689156.html
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:49
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574692664_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ac62ca2978e902ea0e8012a8ed83c624.jpg
https://ria.ru/20200722/1574689121.html
https://ria.ru/20200722/1574687318.html
Всё таки надо жёстче с этой оппозицией, а по факту, с вредителями обходиться.
2626
Первые шаги верные и уверенные. Посмотрим, насколько его хватит, но сейчас он молодец.
2225
510
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Не уйду!" Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев заявил, что не уйдет с поста врио главы Хабаровского края, так как работать надо. "Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", – сказал Дегтярев.
2020-07-22T07:40
true
PT0M38S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574692664_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ac62ca2978e902ea0e8012a8ed83c624.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574692664_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_62534569c2d28d834777e096c5d2753d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574692664_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_15a7a5912603217d9cd28a6dd03308da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

07:40 22.07.2020 (обновлено: 12:49 22.07.2020)
564237
ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
В первое утро в новой должности он прогулялся по Хабаровску, а видео прогулки выложил на своей странице в Instagram.

"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!" <...> Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр <...>. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", — сказал Дегтярев.

Он отметил, что не измеряет отношение людей к себе протестами, так как сам за годы своей политической карьеры провел много митингов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
Вчера, 07:37
Дегтярев намерен обсуждать с хабаровчанами строительство объектов
Во время его прогулки по городу люди ему приветливо улыбались, он записал несколько обращений граждан. Дегтярев заявил, что завоевывать расположение хабаровчан он намерен своей работой, открытостью, общением.
Врио главы региона также призвал не кричать под его окнами "Дегтярев, выходи!", так как это некультурно.

"Я обязательно выйду, сегодня прогулялся пешком и завтра буду гулять, и от людей, от общения получаю удовольствие", — заключил он.

Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Девятого июля его задержали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Сам он вину не признает.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Вчера, 05:45
Дегтярев пообещал использовать "все лучшее" от своих предшественников
469985616126485551
Обсудить 510
Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Всё таки надо жёстче с этой оппозицией, а по факту, с вредителями обходиться.
22 июля, 08:21
Серёга- РУ
1238549428535272
Первые шаги верные и уверенные. Посмотрим, насколько его хватит, но сейчас он молодец.
22 июля, 08:04
Андрей Викторович
10482902931288305
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Гречневая каша
Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Ученые раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" из Египта
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Вадим Техов
"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Чем закончатся хабаровские протесты?
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Кадры из Потртленда, где полицейские напали на освещающих протесты российских журналистов
В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Президент Украины Владимир Зеленский
Немецкие СМИ оценили действия Зеленского по ситуации в Луцке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
00:12Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории
Лента новостейМолния