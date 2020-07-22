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Дегтярев намерен обсуждать с хабаровчанами строительство объектов
Мнение жителей Хабаровского края будет учтено при строительстве школ и больниц, возводимых, в том числе, в рамках нацпроектов, заявил в среду врио губернатора... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:37
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровск, общество

Дегтярев намерен обсуждать с хабаровчанами строительство объектов

07:37 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
 Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
© РИА Новости / Александр Натрускин
ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Мнение жителей Хабаровского края будет учтено при строительстве школ и больниц, возводимых, в том числе, в рамках нацпроектов, заявил в среду врио губернатора региона Михаил Дегтярев на встрече с членами общественной палаты края.
"Меня волнует, как распределяются деньги при строительстве объектов в Хабаровском крае. Чиновники - и здесь, и в Москве, и других регионах - иногда действуют утилитарно, по своему усмотрению где (построить – ред.) школы, где больницы, где дороги, благоустройство, а народ забывают спросить. Такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что намерен обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета на 2021 год. Все эти материалы и доклад о состоянии дел в регионе он через месяц намерен представить президенту РФ.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Во вторник тот прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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Михаил ДегтяревХабаровскОбщество
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