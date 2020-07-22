Дегтярев намерен обсуждать с хабаровчанами строительство объектов

ХАБАРОВСК, 22 июл - РИА Новости. Мнение жителей Хабаровского края будет учтено при строительстве школ и больниц, возводимых, в том числе, в рамках нацпроектов, заявил в среду врио губернатора региона Михаил Дегтярев на встрече с членами общественной палаты края.
"Меня волнует, как распределяются деньги при строительстве объектов в Хабаровском крае. Чиновники - и здесь, и в Москве, и других регионах - иногда действуют утилитарно, по своему усмотрению где (построить – ред.) школы, где больницы, где дороги, благоустройство, а народ забывают спросить. Такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что намерен обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета на 2021 год. Все эти материалы и доклад о состоянии дел в регионе он через месяц намерен представить президенту РФ.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Во вторник тот прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона.