Дегтярев намерен обсуждать с хабаровчанами строительство объектов

"Меня волнует, как распределяются деньги при строительстве объектов в Хабаровском крае. Чиновники - и здесь, и в Москве, и других регионах - иногда действуют утилитарно, по своему усмотрению где (построить – ред.) школы, где больницы, где дороги, благоустройство, а народ забывают спросить. Такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности", - сказал Дегтярев.