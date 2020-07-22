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Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза
Экспорт сахара из России за период "карантинной весны" (март-май 2020 года) вырос в 4,5 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:34
россия
экономика
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россия, экономика

Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза

07:34 22.07.2020
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
Сахар
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экспорт сахара из России за период "карантинной весны" (март-май 2020 года) вырос в 4,5 раза в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном – в шесть раз, показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На зарубежные поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия, увеличившиеся за коронавирусную весну наряду с экспортом драгметаллов, в марте-мае 2020 года пришлось 9% от всего российского экспорта, или 6,9 миллиарда долларов. Весной прошлого года доля этой группы товаров была почти в 2 раза меньше - 5%", - отметили авторы исследования.
"Существеннее всего в данной категории вырос экспорт сахара (на 354%, до 153 миллионов долларов), мяса птицы (на 134%, до 127 миллионов долларов), картофеля (на 123%, до 19 миллионов долларов), мяса (на 110%, до 72 миллионов долларов) и кукурузы (в два раза, до 317 миллионов долларов)", - подсчитали эксперты. При этом в натуральном выражении экспорт сахара вырос на 515%, то есть в шесть раз.
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Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, комментируя РИА Новости результаты исследования, отметил, что в странах, где был введен карантин по коронавирусу, возник "резонный вопрос, хватит ли продовольствия и достаточно ли обеспечено внутреннее снабжение". "Эти опасения сподвигли государства нарастить закупки различных товаров, особенно тех, что потребляются в больших количествах и непрерывно", - сказал эксперт.
"Сахар сейчас в огромных объемах используется в пищевой промышленности практически везде. Разнообразная пища и напитки задабриваются сахарами, и не только выпечка и кондитерские изделия. Поэтому многие страны решили запастись этим продуктом. Соответственно Россия, имеющая большие запасы и не столь высокий уровень потребления сахара по сравнению с Европой, США и Китаем, воспользовалась ситуацией и неплохо на этом заработала", - объяснил собеседник агентства.
В структуре российского экспорта сельхозсырья и продовольствия около трети составляют злаки (31%), на втором месте жиры, масла и воски (17%), на третьем месте рыба и морепродукты (15%), далее следуют масличные семена и плоды, лекарственные и технические растения (6%), остатки пищевой промышленности и готовые корма для животных (5%), подсчитали в FinExpertiza.
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