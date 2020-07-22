Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза

"На зарубежные поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия, увеличившиеся за коронавирусную весну наряду с экспортом драгметаллов, в марте-мае 2020 года пришлось 9% от всего российского экспорта, или 6,9 миллиарда долларов. Весной прошлого года доля этой группы товаров была почти в 2 раза меньше - 5%", - отметили авторы исследования.

"Существеннее всего в данной категории вырос экспорт сахара (на 354%, до 153 миллионов долларов), мяса птицы (на 134%, до 127 миллионов долларов), картофеля (на 123%, до 19 миллионов долларов), мяса (на 110%, до 72 миллионов долларов) и кукурузы (в два раза, до 317 миллионов долларов)", - подсчитали эксперты. При этом в натуральном выражении экспорт сахара вырос на 515%, то есть в шесть раз.