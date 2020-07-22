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Китай пока не готов открыть пассажирские пункты пропуска на границе с РФ
Китай пока не готов открывать наземные пассажирские пункты пропуска на границе с Россией, это также касается инициативы российской стороны по организации... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:35
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, китай, в мире

Китай пока не готов открыть пассажирские пункты пропуска на границе с РФ

07:30 22.07.2020 (обновлено: 10:35 22.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Китай пока не готов открывать наземные пассажирские пункты пропуска на границе с Россией, это также касается инициативы российской стороны по организации временных коридоров на границе, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Харбин Владимир Ощепков.
"Ситуация с работой наземных пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении остается прежней. Несмотря на то, что регулярно обращаемся к китайской стороне с инициативой организации временных коридоров на границе, здесь пока не готовы к этому", - заявил дипломат.
Он отметил, что в Китае внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в приграничных российских регионах, где продолжают регистрироваться новые случаи коронавирусной инфекции. По данным российского оперштаба, накануне в Забайкальском крае, к примеру, были выявлены 25 новых случаев COVID-19.
"Безусловно, это вызывает настороженность у китайских партнёров, которые уже столкнулись со "второй" волной эпидемии в апреле и боятся её повторения. Тогда местные власти (КНР - ред.), откровенно говоря, не справились с большим числом инфицированных, прибывших из-за границы", - добавил Ощепков.
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По его словам, объективно понять китайскую сторону можно, "очень сложно организовать качественный санитарно-эпидемиологический контроль на сухопутной границе, где проходят большие пассажирские потоки". "Поэтому в Китае продолжают держать открытой для внешнего мира только несколько воздушных гаваней, где внедрена и эффективно функционирует система выявления и изоляции вирусоносителей", - добавил Ощепков.
Он сообщил, что "сейчас они (грузовые пункты пропуска – ред.) функционируют в значительно ограниченном режиме в условиях эпидемии. Если погранпереход "Пограничный – Суйфэньхэ" работает вполовину своей мощности, то через автомобильный пункт пропуска "Забайкальск – Маньчжурия" проходит около трети объема грузов, по сравнению с нормальным режимом работы".
Генконсул также добавил, что "санитарно-эпидемиологические службы на погранпереходах продолжают выявлять положительные тесты на коронавирус у водителей грузовых автомобилей, и после каждого такого случая, приходится сажать на карантин всех, кто контактировал с заболевшими, проводить дезинфекцию, что, конечно же, сдерживает наращивание грузопотока".
"Тем не менее, надеемся, что российско-китайские погранпереходы в обозримой перспективе откроются для пассажирского сообщения. Со своей стороны будем прилагать для этого необходимые усилия", - подчеркнул собеседник агентства.
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