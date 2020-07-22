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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили 454 случая коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 454 за сутки, пять человек скончались, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:28
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 454 случая коронавируса

07:28 22.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 454 за сутки, пять человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 202 799, скончались 9 095 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели почти 190 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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