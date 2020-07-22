Исследование: 30% россиян в этом году отправится в отпуск на автомобиле

"Большинство россиян сейчас все-таки открыло сезон отпусков, переключив свое внимание на внутрироссийский туризм. Это объясняется не только неопределенностью в ситуации с международными перелетами, но и тем, что в текущей ситуации это безопаснее, а также в некоторых случаях и экономичнее", — считает директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова.