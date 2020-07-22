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Исследование: 30% россиян в этом году отправится в отпуск на автомобиле
Почти треть россиян планирует в этом году добираться в отпуск по России на автомобиле, это объясняется не только недоступностью полетов по многим направлениям,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:37
туризм
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353
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туризм, новости - туризм, россия, общество

Исследование: 30% россиян в этом году отправится в отпуск на автомобиле

07:26 22.07.2020 (обновлено: 10:37 22.07.2020)
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© Fotolia / Iriana ShiyanЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© Fotolia / Iriana Shiyan
Женщина с ребенком
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти треть россиян планирует в этом году добираться в отпуск по России на автомобиле, это объясняется не только недоступностью полетов по многим направлениям, но и экономичностью и безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть у РИА Новости.
В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.
"Почти каждый третий респондент (30%) планирует совершить путешествие в месту отдыха на автомобиле, 28% опрошенных будут добираться на самолете, а 16% — на поезде. Еще 14% участников исследования проведут свой отпуск в месте их текущего пребывания", - подсчитали эксперты.
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Сервис Сберавто проанализировал спрос на автомобили с начала лета. Фокус со стороны клиентов сместился в пользу универсалов и кроссоверов. Также при выборе автомобиля для путешествий с семьей покупатели обращают внимание на объем багажника и экономичность автомобиля по расходу топлива.
"Большинство россиян сейчас все-таки открыло сезон отпусков, переключив свое внимание на внутрироссийский туризм. Это объясняется не только неопределенностью в ситуации с международными перелетами, но и тем, что в текущей ситуации это безопаснее, а также в некоторых случаях и экономичнее", — считает директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова.
"Путешествия на собственном автомобиле по нашей стране обходятся значительно дешевле, чем покупка билетов на самолет или наземный транспорт в разгар сезона. Это связано с тем, что часто при путешествиях по России на автомобиле приходится преодолевать более 1000 км до места отдыха", — заметил исполнительный директор сервиса Сберавто Роман Абрамов.
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