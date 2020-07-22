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Минздрав призвал аэропорты отказаться от стильного оформления курилок
Минздрав России призывает аэропорты предпринять все усилия, чтобы комнаты для курения там не стали способом продвижения табака и никотина, в том числе следует... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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туризм, новости - туризм, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав призвал аэропорты отказаться от стильного оформления курилок

07:23 22.07.2020 (обновлено: 10:36 22.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Курительная комната. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минздрав России призывает аэропорты предпринять все усилия, чтобы комнаты для курения там не стали способом продвижения табака и никотина, в том числе следует отказаться от стильного оформления и доступности для обозрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
"Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения, в том числе,- со стороны несовершеннолетних – все это способствует росту потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Действующая редакция антитабачного закона допускает создание курилок в аэропортах. При этом при внесении изменений, которые распространяли бы данную норму и на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы и для курения электронных сигарет, пояснили в пресс-службе.
"Нельзя забывать, что потребление табака и никотина ведет к риску тяжелых инвалидизирующих заболеваний и преждевременной смерти", - подчеркнули в Минздраве.
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21 декабря 2019, 11:05
Курилки в аэропортах в США: от платного входа до полного запрета
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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