Минздрав призвал аэропорты отказаться от стильного оформления курилок

"Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения, в том числе,- со стороны несовершеннолетних – все это способствует росту потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.