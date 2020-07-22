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В метро Москвы за полгода выявили более 134 тысяч опасных предметов
Более 134 тысяч опасных предметов выявили сотрудники безопасности в метро Москвы за полгода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:22
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РИА Новости
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москва, московский метрополитен, общество

В метро Москвы за полгода выявили более 134 тысяч опасных предметов

07:22 22.07.2020
523
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции на станции Пушкинская Московского метрополитена
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 134 тысяч опасных предметов выявили сотрудники безопасности в метро Москвы за полгода, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
К потенциально опасным предметам, в том числе, относят колющие и режущие предметы, а также холодное и огнестрельное оружие.
"Более 134 тысяч опасных предметов выявили в мосметро за полгода. В период самоизоляции в метрополитене сократилось количество пассажиров, а, следовательно, и выявленных опасных предметов. Это повлияло на полугодовой показатель – он снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе.
Всего с января по июнь в метро досмотрели более 66 миллионов пассажиров и более 31 миллиона единиц багажа. Их количество снизилось на 14% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Также за полгода в метро было зарегистрировано 16,6 тысячи административных и 456 уголовных правонарушений, что на 18% и 11% меньше показателей за аналогичный период 2019 года.
"Просим с пониманием относиться к подобным проверкам. Досмотр багажа с помощью рентгеновских установок занимает короткое время, однако помогает выявить запрещённые к провозу предметы и защитить пассажиров метро", - пояснили в пресс-службе метрополитена.
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