В метро Москвы за полгода выявили более 134 тысяч опасных предметов

"Более 134 тысяч опасных предметов выявили в мосметро за полгода. В период самоизоляции в метрополитене сократилось количество пассажиров, а, следовательно, и выявленных опасных предметов. Это повлияло на полугодовой показатель – он снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Всего с января по июнь в метро досмотрели более 66 миллионов пассажиров и более 31 миллиона единиц багажа. Их количество снизилось на 14% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Также за полгода в метро было зарегистрировано 16,6 тысячи административных и 456 уголовных правонарушений, что на 18% и 11% меньше показателей за аналогичный период 2019 года.