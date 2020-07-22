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Канье Уэст спросил в Twitter, стоит ли ему баллотироваться в президенты
Американский рэпер Канье Уэст в Twitter опубликовал список треков из предстоящего альбома и спросил подписчиков, стоит ли ему быть кандидатом в президенты,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:20
канье уэст
джо байден
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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канье уэст, джо байден, сша, в мире

Канье Уэст спросил в Twitter, стоит ли ему баллотироваться в президенты

07:20 22.07.2020
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© REUTERS / Kevin Lamarque/File PhotoРэпер Канье Уэст
Рэпер Канье Уэст
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст в Twitter опубликовал список треков из предстоящего альбома и спросил подписчиков, стоит ли ему быть кандидатом в президенты, намекнув, не баллотироваться ли ему в президенты США в 2024 году.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Уэсту будет легко отобрать на ноябрьских выборах голоса темнокожих американцев у бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
"2020VISION или, может, "24... Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или не?" - написал рэпер в Twitter, прикрепив к посту фото со списком названий композиций.
Ранее Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
Канье Уэст
20 июля, 18:37
Музыка их связала: Канье Уэст предложил Jay-Z стать его вице-президентом
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Канье УэстДжо БайденСШАВ мире
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