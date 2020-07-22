Исследование: экспорт золота из России весной вырос в 11 раз

"Экспорт золота этой весной вырос в стоимостном выражении почти в 11 раз – на 986%, до 4,2 миллиарда долларов (а по тоннажу увеличился более чем в 8 раз, до 68,7 тонны). В результате выручка от продажи за рубеж желтого металла стала сопоставима с экспортными доходами от природного газа (его экспорт за три весенних месяца сократился на 56%, до 4,2 миллиарда долларов). Это связано с ростом цен на золото и приостановкой закупок драгоценного металла его основным покупателем в лице Банка России, в результате чего основные потоки были переориентированы на внешние рынки", - пишут исследователи.