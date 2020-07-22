Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574688471.html
Исследование: экспорт золота из России весной вырос в 11 раз
Экспорт золота из России за весенние месяцы (март-май) в стоимостном выражении вырос в 11 раз по сравнению с весной прошлого года - до 4,2 миллиарда долларов, а РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T07:19
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_0:240:3077:1971_1400x0_80_0_0_15ca3decb277e0f95c1f40919f67376e.jpg
https://ria.ru/20200715/1574329126.html
https://ria.ru/20200715/1574362091.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_0:240:3077:1971_1400x0_80_0_0_15ca3decb277e0f95c1f40919f67376e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_24:0:2753:2047_1400x0_80_0_0_beea0ee15f26ad6e130cafa6c5b02b98.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_365:0:2412:2047_1400x0_80_0_0_92b340a1491409a744d7e262c585933a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Исследование: экспорт золота из России весной вырос в 11 раз

07:19 22.07.2020
784
© РИА Новости / Павел ЛисицынЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Павел Лисицын
Золотой слиток. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экспорт золота из России за весенние месяцы (март-май) в стоимостном выражении вырос в 11 раз по сравнению с весной прошлого года - до 4,2 миллиарда долларов, а по тоннажу – в восемь раз в связи с ростом цен на драгметалл и приостановкой его покупок Банком России, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Экспорт золота этой весной вырос в стоимостном выражении почти в 11 раз – на 986%, до 4,2 миллиарда долларов (а по тоннажу увеличился более чем в 8 раз, до 68,7 тонны). В результате выручка от продажи за рубеж желтого металла стала сопоставима с экспортными доходами от природного газа (его экспорт за три весенних месяца сократился на 56%, до 4,2 миллиарда долларов). Это связано с ростом цен на золото и приостановкой закупок драгоценного металла его основным покупателем в лице Банка России, в результате чего основные потоки были переориентированы на внешние рынки", - пишут исследователи.
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
15 июля, 08:00
Стратегический запас: в США оценили золотую стратегию России
По динамике роста экспорта в "драгоценной категории" золото заняло первое место. За ним следуют искусственные или реконструированные драгоценные камни (рост на 93% в стоимостном выражении), платина, прочие изделия из драгметаллов (плюс 20%, речь идет об изделиях для технического или лабораторного применения, а также жемчуге и драгоценных камнях, применяемых в качестве фурнитуры или украшений при производстве различных аксессуаров, например, сумок), и серебро.
Экспорт платины вырос на 26% - до 1,64 миллиарда долларов, экспорт алмазов - упал на 73%, до 300 миллионов долларов, экспорт серебра вырос на 18% - до 73,6 миллиона долларов.
Доля драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них в российском экспорте по итогам трех весенних месяцев 2020 года составила 8%, их было продано за рубеж на 6,2 миллиарда долларов. Экспорт по данной категории увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом: весной 2019 года было экспортировано драгметаллов только на 2,9 миллиарда долларов, удельный вес категории в общем экспорте составлял 3%.
В натуральном выражении за весну 2020 года из России было вывезено 1,18 тысячи тонн драгоценного груза, годом ранее – 1,24 тысячи тонн. Основную долю в этой товарной категории занимает золото (66% в стоимостном выражении), далее следуют платина (26%), алмазы (5%) и серебро (1%). На все остальные позиции драгоценного экспорта приходится 2%.
Золотой слиток
15 июля, 02:13
Эксперты: среднегодовая цена на золото вырастет более чем на 20%
4060621
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк стал владельцем 100% компании "Яндекс.Деньги"
Сахар
Исследование: Россия весной увеличила экспорт сахара в 4,5 раза
Сотрудник полиции на станции Пушкинская Московского метрополитена
В метро Москвы за полгода выявили более 134 тысяч опасных предметов
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"
Рэпер Канье Уэст
Канье Уэст спросил в Twitter, стоит ли ему баллотироваться в президенты
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Ученые раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" из Египта
Вырубка леса
Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Женщина с ребенком
Исследование: 30% россиян в этом году отправится в отпуск на автомобиле
Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
Эксперт: убийцы семьи Романовых пытались уничтожить тела серной кислотой
Курительная комната
Минздрав призвал аэропорты отказаться от стильного оформления курилок
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
00:28Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
00:12Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории
Лента новостейМолния