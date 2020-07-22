https://ria.ru/20200722/1574688156.html
Третий день поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 пока не принес результатов
Спасатели за два дня поисков пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали около четырех тысяч квадратных километров, однако операция и на третий день пока не... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T06:49
2020-07-22T06:49
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_0:636:1936:1725_1400x0_80_0_0_724518d5be8d21cd56c7d55064a9bbb9.jpg
https://ria.ru/20200720/1574603010.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_0:636:1936:1725_1400x0_80_0_0_724518d5be8d21cd56c7d55064a9bbb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия