Третий день поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 пока не принес результатов

"По-прежнему летают два борта Ан-2 и Ми-8. Поиски продолжаются, но пока никаких результатов не дали. Территория та же, что и вчера, но с упором на Бурятию. Вчера было обследовано в районе двух тысяч квадратных километров, позавчера примерно столько же", - сказал собеседник агентства.