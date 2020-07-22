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Третий день поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 пока не принес результатов
Спасатели за два дня поисков пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали около четырех тысяч квадратных километров, однако операция и на третий день пока не... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T06:49
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия

Третий день поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 пока не принес результатов

06:49 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели за два дня поисков пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали около четырех тысяч квадратных километров, однако операция и на третий день пока не принесла результата, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"По-прежнему летают два борта Ан-2 и Ми-8. Поиски продолжаются, но пока никаких результатов не дали. Территория та же, что и вчера, но с упором на Бурятию. Вчера было обследовано в районе двух тысяч квадратных километров, позавчера примерно столько же", - сказал собеседник агентства.
"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
Нашивки сотрудников МЧС России
20 июля, 15:50
В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Происшествия
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