Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире

В докладе на сайте организации сказано, что леса покрывают примерно треть территории суши, что составляет 4,06 миллиарда гектаров. При этом более половины объема всех лесов (54%) расположены в пяти странах – России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов гектаров), Канаде (347 миллионов гектаров), США (310 миллионов гектаров) и Китае (220 миллионов гектаров).