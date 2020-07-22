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Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
Земля с 1990 года потеряла 178 миллионов гектаров леса, при этом быстрее всего деревья исчезают в Африке: с 2010 по 2020 годы площадь лесов на этом континенте... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T06:38
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353
60
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60
россия, земля, общество

Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире

06:38 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вырубка леса . Архивное фото
ООН, 22 июл – РИА Новости. Земля с 1990 года потеряла 178 миллионов гектаров леса, при этом быстрее всего деревья исчезают в Африке: с 2010 по 2020 годы площадь лесов на этом континенте сокращалась на 3,9 миллиона гектаров ежегодно, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В докладе на сайте организации сказано, что леса покрывают примерно треть территории суши, что составляет 4,06 миллиарда гектаров. При этом более половины объема всех лесов (54%) расположены в пяти странах – России (815 миллионов гектаров), Бразилии (497 миллионов гектаров), Канаде (347 миллионов гектаров), США (310 миллионов гектаров) и Китае (220 миллионов гектаров).
"Площадь лесов в мире продолжает сокращаться, с 1990 года мир потерял 178 миллионов гектаров леса. Тем не менее, темпы потери лесов существенно снизились за период 1990-2020 годов из-за сокращения вырубки лесов в некоторых странах", - сказано в исследовании.
"У Африки самый большой ежегодный показатель потери лесов в 2010-2020 годах - 3,9 миллиона га. За ней следует Южная Америка с 2,6 миллиона га", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что наибольший прирост лесных площадей в 2010-2020 годах наблюдался в Азии.
ОНФ выявил экологические нарушения на 132 миллиарда рублей за два года
9 июля 2019, 11:40Сказано в эфире
Как связаны вырубка леса и наводнения, объяснил эксперт WWFЭкологи считают, что наводнение в Иркутской области приобрело катастрофический характер, в том числе, из-за вырубок леса. Связь между водоемами и окружающим лесом объяснил в эфире радио Sputnik директор лесной программы WWF Николай Шматков.
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РоссияЗемляОбщество
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