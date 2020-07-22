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Ученые раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" из Египта
Египетские ученые раскрыли тайну мумии кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари. Об этом сообщает Ahram Online. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:39
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египет, луксор, в мире

Ученые раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" из Египта

06:19 22.07.2020 (обновлено: 14:39 22.07.2020)
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© Фото : страница профессора Захи Хавасса в сети FacebookМумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
© Фото : страница профессора Захи Хавасса в сети Facebook
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Египетские ученые раскрыли тайну мумии кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари. Об этом сообщает Ahram Online.
По словам одного из авторов исследования, египтолога Захи Хавасса, результаты компьютерной томографии показали, что женщина умерла от сердечного приступа, а к внезапной смерти привел тяжелый атеросклероз коронарных артерий. По мнению исследователей, в процессе бальзамирования было сохранено положение тела женщины, в котором она находилась в момент смерти.
© Фото : страница профессора Захи Хавасса в сети FacebookРадиологическое изображение мумии кричащей женщины, полученное в ходе исследования
Радиологическое изображение мумии кричащей женщины, полученное в ходе исследования
© Фото : страница профессора Захи Хавасса в сети Facebook
Радиологическое изображение мумии кричащей женщины, полученное в ходе исследования
"Положение тела с согнутыми и скрещенными ногами, с повернутой вправо головой и отвисшей челюстью. Мы предполагаем, что тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти", — пояснил Хавасс.
Мумию кричащей женщины обнаружили в 1881 году близ города Луксор в усыпальнице среди 40 мумий членов царской династии. Личность женщины все еще вызывает споры среди ученых.
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РИА НаукаЕгипетЛуксорВ мире
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