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Сбербанк стал владельцем 100% компании "Яндекс.Деньги"
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ. РИА Новости, 22.07.2020
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Сбербанк стал владельцем 100% компании "Яндекс.Деньги"

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
Сделка прошла во вторник. Доля в 25% "Яндекс.Денег" находится на балансе дочерней структуры Сбербанка "Цифровые активы". Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс.Денег".
Сбербанк и "Яндекс" в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей. Также есть и вторая часть - продажа Сбербанком доли в 45% в "Яндекс.Маркете" интернет-компании.
Офис компании Яндекс в Москве
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