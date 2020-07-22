https://ria.ru/20200722/1574687231.html
Сбербанк стал владельцем 100% компании "Яндекс.Деньги"
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T05:31
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