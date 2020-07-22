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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 14 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 14 новых случаев коронавирусной инфекции и 22 бессимптомных носителей, из больниц выписали 23 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T05:24
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 14 случаев COVID-19

05:24 22.07.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в Китае
Медицинские работники в Китае
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в Китае
ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 14 новых случаев коронавирусной инфекции и 22 бессимптомных носителей, из больниц выписали 23 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что 14 из девять случаев - локальные, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные пять - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 707 случаев коронавирусной инфекции, 78 840 человек выздоровели, 233 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 020, выздоровели 1 940 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 22 таких случая, из них восемь – ввозные, остальные 14 – локальные, из карантина выпустили семь человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 164 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2018 случаев заражения (14 человек скончались, 1324 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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