В США оставили под арестом школьницу, осужденную за несделанное задание

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Судья окружного суда Судья окружного суда Окленда , штат Мичиган , отказалась выпустить на свободу 15-летнюю школьницу, которая была направлена в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, сообщает издание New York Times

О судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) была обвинена в нападении и краже, после чего ее оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий испытательного срока.

Слушания прошли после того, как адвокат Грейс подал ходатайство о ее досрочном освобождении.

Судья Мэри Эллен Бреннан решила, что девушка должна остаться в учреждении для несовершеннолетних, и мотивировала это тем, что заключение пойдет Грейс на пользу. "Я думаю, ты именно там, где и должна быть", — заявила судья.

Судья отметила, что полиция три раза приезжала на вызов из-за ссор между девушкой и ее матерью. "Она не была задержана из-за того, что не сдала домашнюю работу. Она была задержана, поскольку представляет угрозу для своей матери", — приводит издание слова судьи.