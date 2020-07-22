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В США оставили под арестом школьницу, осужденную за несделанное задание
Судья окружного суда Окленда, штат Мичиган, отказалась выпустить на свободу 15-летнюю школьницу, которая была направлена в места лишения свободы для... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:48
окленд
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Зачем передергивать? Ее арестовали за нарушение режима условного наказания, условием соблюдения которого - учеба, что и было саботировано.
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Конечно, девочка ещё та: кража, нападение, да ещё и для собственной матери опасна. В тюрьме ей самое место!
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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окленд, мичиган, сша, в мире

В США оставили под арестом школьницу, осужденную за несделанное задание

05:18 22.07.2020 (обновлено: 14:48 22.07.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Судья окружного суда Окленда, штат Мичиган, отказалась выпустить на свободу 15-летнюю школьницу, которая была направлена в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, сообщает издание New York Times.
О судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) была обвинена в нападении и краже, после чего ее оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий испытательного срока.
Слушания прошли после того, как адвокат Грейс подал ходатайство о ее досрочном освобождении.
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26 ноября 2019, 11:07
Пользователей Сети шокировало домашнее задание американской школьницы
Судья Мэри Эллен Бреннан решила, что девушка должна остаться в учреждении для несовершеннолетних, и мотивировала это тем, что заключение пойдет Грейс на пользу. "Я думаю, ты именно там, где и должна быть", — заявила судья.
Судья отметила, что полиция три раза приезжала на вызов из-за ссор между девушкой и ее матерью. "Она не была задержана из-за того, что не сдала домашнюю работу. Она была задержана, поскольку представляет угрозу для своей матери", — приводит издание слова судьи.
Ранее сообщалось, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые перешли школы из-за пандемии коронавируса.
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ОклендМичиганСШАВ мире
Популярные комментарии
Зачем передергивать? Ее арестовали за нарушение режима условного наказания, условием соблюдения которого - учеба, что и было саботировано.
22 июля, 10:19
sizif8
33400215
Конечно, девочка ещё та: кража, нападение, да ещё и для собственной матери опасна. В тюрьме ей самое место!
22 июля, 09:29
Dmitry Gorodov
1900016
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