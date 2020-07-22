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Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь рекомендаций по выбору автомобиля с пробегом. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:25
россия
авто
за рулем
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, авто, за рулем

Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля

04:52 22.07.2020 (обновлено: 12:25 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОсмотр автомобиля
Осмотр автомобиля
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Осмотр автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь рекомендаций по выбору автомобиля с пробегом.
Оптимальные с точки зрения поиска лучшей цены направления — это официальный трейд-ин и покупка у частных лиц, считает Зиновьев. По его словам, следует избегать мелких автосалонов, так как в данном случае наиболее велика вероятность столкнуться со скрученным пробегом.
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Эксперт также счел рискованным вариантом покупку машин, работавших в такси.
"Внешне они могут выглядеть чудесно, но возраст в три года для бывшего такси часто означает 300 000 километров пробега. Кузов не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты сильно изношены", — пояснил он.
При выборе автомобиля необходимо внимательно изучать паспорт транспортного средства (ПТС), по возможности избегая дубликатов, продолжил Зиновьев. Эксперт предупредил, что дубликатами ПТС иногда прикрывают сомнительное прошлое автомобиля. Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц.
Диагностику автомобиля следует начать с проверки кузова толщиномером, каждую машину надо также проверять на ходу, отметил эксперт. Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла, добавил Зиновьев.
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При покупке у частных лиц автомобиль должен быть в наличии здесь и сейчас, рассказал автор. По его словам, если продавец сообщает, что посмотреть машину можно только через неделю — лучше не ждать, так как это похоже на обман.
Кроме того, не следует спешить при выявлении, как это может показаться на первый взгляд, удачного варианта, следует проверить и несколько других экземпляров, посоветовал Зиновьев.
Также эксперт рекомендовал избегать "экзотики" при покупке подержанного автомобиля. По его словам, приоритет нужно отдать массовым и популярным моделям.
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