Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперт журнала " Эксперт журнала " За рулем " Сергей Зиновьев дал семь рекомендаций по выбору автомобиля с пробегом.

Оптимальные с точки зрения поиска лучшей цены направления — это официальный трейд-ин и покупка у частных лиц, считает Зиновьев. По его словам, следует избегать мелких автосалонов, так как в данном случае наиболее велика вероятность столкнуться со скрученным пробегом.

Эксперт также счел рискованным вариантом покупку машин, работавших в такси.

"Внешне они могут выглядеть чудесно, но возраст в три года для бывшего такси часто означает 300 000 километров пробега. Кузов не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты сильно изношены", — пояснил он.

При выборе автомобиля необходимо внимательно изучать паспорт транспортного средства (ПТС), по возможности избегая дубликатов, продолжил Зиновьев. Эксперт предупредил, что дубликатами ПТС иногда прикрывают сомнительное прошлое автомобиля. Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц.

Диагностику автомобиля следует начать с проверки кузова толщиномером, каждую машину надо также проверять на ходу, отметил эксперт. Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла, добавил Зиновьев.

При покупке у частных лиц автомобиль должен быть в наличии здесь и сейчас, рассказал автор. По его словам, если продавец сообщает, что посмотреть машину можно только через неделю — лучше не ждать, так как это похоже на обман.

Кроме того, не следует спешить при выявлении, как это может показаться на первый взгляд, удачного варианта, следует проверить и несколько других экземпляров, посоветовал Зиновьев.