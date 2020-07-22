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В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек
Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, они в больницах, заявил в среду журналистам первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:15
чикаго
сша
в мире
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"...по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ" - ну да, все правильно, приличные люди на похороны идут в своих лучших костюмах и со своими лучшими стволами
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Азартно, затейливо и неравнодушно, как сказал бы Гаспарян.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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чикаго, сша, в мире

В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек

04:48 22.07.2020 (обновлено: 15:15 22.07.2020)
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© AFP 2020 / Getty Images/Scott OlsonСотрудник полиции на месте стрельбы в Чикаго, США. 21 июля 2020
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Чикаго, США. 21 июля 2020
© AFP 2020 / Getty Images/Scott Olson
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Чикаго, США. 21 июля 2020
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, они в больницах, заявил в среду журналистам первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер.
"У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока неизвестно", — сказал он.
Трансляцию вел телеканал NBC Chicago.
По словам Картера, полиция пока задержала одного подозреваемого в причастности к стрельбе, мотивы пока неизвестны. Он добавил, что огонь был открыт из машины по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ. Машина врезалась, из нее выскочили подозреваемые, продолжая стрелять, и скрылись, сообщил полицейский.
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
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ЧикагоСШАВ мире
Популярные комментарии
"...по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ" - ну да, все правильно, приличные люди на похороны идут в своих лучших костюмах и со своими лучшими стволами
22 июля, 05:39
Alex Ivlev
48400001
Азартно, затейливо и неравнодушно, как сказал бы Гаспарян.
22 июля, 06:16
ААнатолий
7140000
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