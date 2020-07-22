В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек

"У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока неизвестно", — сказал он.

По словам Картера, полиция пока задержала одного подозреваемого в причастности к стрельбе, мотивы пока неизвестны. Он добавил, что огонь был открыт из машины по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ. Машина врезалась, из нее выскочили подозреваемые, продолжая стрелять, и скрылись, сообщил полицейский.