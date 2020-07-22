https://ria.ru/20200722/1574686834.html
В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек
Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, они в больницах, заявил в среду журналистам первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:48
2020-07-22T15:15
чикаго
сша
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574616417.html
Alex Ivlev
"...по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ" - ну да, все правильно, приличные люди на похороны идут в своих лучших костюмах и со своими лучшими стволами
89
Анатолий
Азартно, затейливо и неравнодушно, как сказал бы Гаспарян.
21
14
чикаго
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574693811_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_edb1c6b01c8234b4dc7a637ad3396001.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чикаго, сша, в мире