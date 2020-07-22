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Религия и мировоззрение
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Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии
Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:44
религия и мировоззрение
республика бурятия
стивен сигал
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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республика бурятия, стивен сигал, общество

Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии

04:44 22.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее сообщалось, что Стивен Сигал намерен провести в Бурятии неделю и посетить, в том числе, озеро Байкал.
"Стивен Сигал начал знакомство с Бурятией с Иволгинского дацана. Для гостя провели экскурсию по буддийскому комплексу. Он поклонился нетленному телу Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Приверженец буддизма, Стивен Сигал признался, что долгие годы ждал этого", - говорится в сообщении.
На стадионе при дацане спортсмены представили Сигалу три опорных национальных вида спорта: бухэ барилдаан, сур харбалга и сээр хухалга. Кроме того, гостю показали выставку скульптур из дерева и бронзы мастерской "Эрхим Дархан" и картины бурятских художников, добавили власти.
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Религия и мировоззрениеРеспублика БурятияСтивен СигалОбщество
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