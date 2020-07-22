Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал намерен провести в Бурятии неделю и посетить, в том числе, озеро Байкал.

"Стивен Сигал начал знакомство с Бурятией с Иволгинского дацана. Для гостя провели экскурсию по буддийскому комплексу. Он поклонился нетленному телу Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Приверженец буддизма, Стивен Сигал признался, что долгие годы ждал этого", - говорится в сообщении.

На стадионе при дацане спортсмены представили Сигалу три опорных национальных вида спорта: бухэ барилдаан, сур харбалга и сээр хухалга. Кроме того, гостю показали выставку скульптур из дерева и бронзы мастерской "Эрхим Дархан" и картины бурятских художников, добавили власти.