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Война в Сирии
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В Сирии умер американский военнослужащий
Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:40
война в сирии
сирия
сша
в мире
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Любят же они напыщенные названия..непокабелиная решимость, само то для них
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сирия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сирия, сша, в мире

В Сирии умер американский военнослужащий

04:40 22.07.2020
5367
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость".
"Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" умер 21 июля в Сирии. Предварительные отчеты указывают на то, что происшествие произошло не из-за контакта с противником", - сказано в сообщении.
Имя и обстоятельства кончины не уточняются, идет расследование.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Любят же они напыщенные названия..непокабелиная решимость, само то для них
22 июля, 06:57
Александр Смирнов
3100000
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