https://ria.ru/20200722/1574686750.html
В Сирии умер американский военнослужащий
Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:40
2020-07-22T04:40
война в сирии
сирия
сша
в мире
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Александр Смирнов
Любят же они напыщенные названия..непокабелиная решимость, само то для них
13
1
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1400x0_80_0_0_143d054958c3e52eb27300169ecab84d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, сша, в мире