https://ria.ru/20200722/1574686695.html
СМИ: не менее 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго
По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:12
2020-07-22T04:19
чикаго
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1400x0_80_0_0_88c6e1b283a98ff3fcaa89d39283f034.jpg
https://ria.ru/20200702/1573765871.html
чикаго
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1400x0_80_0_0_88c6e1b283a98ff3fcaa89d39283f034.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1400x0_80_0_0_6972404f253c5bcf361c619c06b42f30.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_934:0:3905:2971_1400x0_80_0_0_6164ce66e72fde77f947317060ca9f1a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чикаго, сша, в мире
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго
, сообщает местный телеканал ABC 7
со ссылкой на пожарных.
По данным телеканала, состояние всех пострадавших оценивается как серьезное или критическое. Девять человек были доставлены в больницу на скорой, двое - добрались самостоятельно.
Неизвестные открыли стрельбу около 18.30 во вторник (2.30 мск среды) на улице West 79th в Чикаго. Отмечается, что там находится похоронное бюро.
Чикаго входит в число американских городов, где в последнее время участились случаи применения огнестрельного оружия. В понедельник от этого пострадали 25 человек, четверо из них скончались. На минувших выходных в городе от пуль пострадали 63 человека, из них не менее 12 были убиты. Согласно данным полиции города, по сравнению с прошлым аналогичным периодом число применения огнестрельного оружия выросло в этом году на 46%.