СМИ: не менее 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго

По данным телеканала, состояние всех пострадавших оценивается как серьезное или критическое. Девять человек были доставлены в больницу на скорой, двое - добрались самостоятельно.

Чикаго входит в число американских городов, где в последнее время участились случаи применения огнестрельного оружия. В понедельник от этого пострадали 25 человек, четверо из них скончались. На минувших выходных в городе от пуль пострадали 63 человека, из них не менее 12 были убиты. Согласно данным полиции города, по сравнению с прошлым аналогичным периодом число применения огнестрельного оружия выросло в этом году на 46%.