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СМИ: не менее 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго
По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:19
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РИА Новости
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353
60
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чикаго, сша, в мире

СМИ: не менее 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго

04:12 22.07.2020 (обновлено: 04:19 22.07.2020)
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал ABC 7 со ссылкой на пожарных.
По данным телеканала, состояние всех пострадавших оценивается как серьезное или критическое. Девять человек были доставлены в больницу на скорой, двое - добрались самостоятельно.
Неизвестные открыли стрельбу около 18.30 во вторник (2.30 мск среды) на улице West 79th в Чикаго. Отмечается, что там находится похоронное бюро.
Чикаго входит в число американских городов, где в последнее время участились случаи применения огнестрельного оружия. В понедельник от этого пострадали 25 человек, четверо из них скончались. На минувших выходных в городе от пуль пострадали 63 человека, из них не менее 12 были убиты. Согласно данным полиции города, по сравнению с прошлым аналогичным периодом число применения огнестрельного оружия выросло в этом году на 46%.
Полицейская машина в Индианаполисе, США
2 июля, 05:28
В США четыре человека пострадали при стрельбе
79391320
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