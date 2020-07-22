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Невролог объяснила, как лучше бороться со стрессом
Стресс вовсе не обязательно заедать или запивать, как привыкли делать многие. О простых и эффективных способах избавиться от внутреннего напряжения рассказала в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T04:05
россия
общество
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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россия, общество

Невролог объяснила, как лучше бороться со стрессом

04:05 22.07.2020
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© Depositphotos / diego_cervoСтресс
Стресс
© Depositphotos / diego_cervo
Стресс. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стресс вовсе не обязательно заедать или запивать, как привыкли делать многие. О простых и эффективных способах избавиться от внутреннего напряжения рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова.
В психотерапии есть такой метод, когда человек отвлекается от внутренних эмоций и тревог на что-то внешниее. Это могут быть простые действия, которые требуют внимания и заставляют сосредоточиться на том, что находится вокруг, рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт, невролог, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.
"Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала – условно красные или деревянные. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее", – рассказала Ольга Котова.
Расслабиться могут помочь также простые физические действия и тактильные ощущения.
"Есть специальные игрушки-антистресс. Они наполнены шариками. Вы переключаетесь, перебирая руками мелкие частички. Переключаете свое внимание с внутренних ощущений на тактильные ощущения и расслабляетесь. Если чрезвычайно острый стресс, это не поможет, и без медикаментозной терапии, скорее всего, не обойтись. Смысл в том, чтобы вы успокоились, расслабились, начали оценивать адекватно ситуацию и нашли пути решения", – считает психотерапевт.
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А вот пытаться избавиться от стресса с помощью алкоголя и еды не стоит, это – плохой путь.
"Иногда при длительном, хроническом стрессе человек начинает его запивать или заедать. Это опасный и нехороший путь. Алкоголь – естественный транквилизатор, он действительно успокаивает, но проблема в том, что есть привыкание, зависимость, синдром отмены. Не бывает и так, что сегодня вы съели половину тортика, и все стало хорошо. Обычно эта привычка начинает закрепляться, возникает лишний вес и другие проблемы", – предупредила в беседе с радио Sputnik Ольга Котова.
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