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В Мексике число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 915, выявлены 6 859 новых заражений, следует из обнародованных в ходе пресс-конференции данных... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T03:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч человек

03:57 22.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 915, выявлены 6 859 новых заражений, следует из обнародованных в ходе пресс-конференции данных минздрава страны.
Общее число подтвержденных случаев смерти пациентов с диагностированным COVID-19 достигло в Мексике 40 400, всего с начала эпидемии это заболевание выявили у 356 255 человек.
По числу погибших Мексика находится на четвертом месте в мире, уступая лишь США (140 957), Бразилии (80 120) и Великобритании (45 397).
Власти Мексики объясняют высокие показатели смертности многочисленной группой риска среди жителей страны - Мексика находится на втором месте в мире по числу людей, страдающих ожирением, после США, и является одним из лидеров по числу граждан с диабетом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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