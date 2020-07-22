Робота "Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер", создающаяся в интересах Минобороны России, в перспективе сможет вести боевые действия в автономном режиме на удалении от оператора в сотни и тысячи километров, такую цель ставят разработчики проекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе НПО "Андроидная техника" - разработчике комплекса.
"Одним из шагов в развитии проекта является повышение автономности. Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2-5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе", - сказали в пресс-службе предприятия.
Проект реализуется предприятием совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований. В рамках проекта предусмотрено три этапа. К окончанию проекта будет произведена серия в пять машин - две колесные платформы и три гусеничные. "Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом", - сказали в "Андроидной технике" .
Сейчас "Маркер" представляет собой экспериментальную робототехническую платформу для отработки ключевых технологий наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.
Экспериментальная роботизированная платформа "Маркер" впервые публично была представлена в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.
Ранее глава Научно-технического совета Фонда перспективных исследований, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов в интервью РИА Новости рассказал, что в перспективе "Маркер" станет полностью автономным и сможет самостоятельно выполнять широкий круг задач. По его словам, оператор будет только выдавать целеуказание, а робот сам решит, как двигаться к цели с учетом типа местности, преодолеет встретившиеся на пути препятствия и уже на месте выберет и применит оптимальный тип вооружения.