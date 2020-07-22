Робота "Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров

"Одним из шагов в развитии проекта является повышение автономности. Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2-5 километрами. Одна из целей разработчиков – научить робототехнический комплекс выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности сотни и тысячи километров в перспективе", - сказали в пресс-службе предприятия.

Проект реализуется предприятием совместно с Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований. В рамках проекта предусмотрено три этапа. К окончанию проекта будет произведена серия в пять машин - две колесные платформы и три гусеничные. "Пятая платформа, которая будет разработана к июню 2021 года, объединит в себе все лучшие полученные знания и компетенции за весь период работы над проектом", - сказали в "Андроидной технике" .